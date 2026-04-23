Il 25 aprile ingresso gratuito in tre meravigliosi musei veneziani

Il 25 aprile, in occasione della Festa della Liberazione, tre musei archeologici nazionali a Venezia e nella Laguna saranno aperti al pubblico senza costi e senza bisogno di prenotazione. L'iniziativa è promossa dal Ministero della Cultura e riguarda le strutture situate nella città e nelle zone limitrofe. L'apertura straordinaria permette di visitare gratuitamente le collezioni archeologiche presenti nelle diverse sedi.

In occasione della Festa della Liberazione, sabato 25 aprile, i Musei archeologici nazionali di Venezia e della Laguna saranno aperti gratuitamente, senza prenotazione, su iniziativa del Ministero della Cultura.A Palazzo Grimani (10:00–19:00), in Santa Maria Formosa, Castello 4858 – Venezia, si.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Festa della Liberazione: il 25 aprile ingresso gratuito nei musei di FirenzeQuest'anno, la celebrazione del 25 aprile a Firenze assume un valore ancora più speciale per cittadini e turisti. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Cultura, Gallerie d'Italia aperte per il 25 aprile: ingresso gratuito a Milano e in tutta Italia; Il 25 aprile, ingresso gratuito in tre meravigliosi musei veneziani; Cosa fare il 25 aprile a Roma per la Festa di Liberazione 2026; Musei Civici: ingresso gratuito sabato 25 aprile, Festa della Liberazione. Festa della Liberazione, tutti gli eventi in programma il 25 aprile a RomaDalle cerimonie nei luoghi simbolo della Resistenza agli appuntamenti culturali e musicali in città: il cartellone completo delle iniziative da non perdere ... romatoday.it Passeggiate botaniche e visite ai sotterranei: il 25 aprile e il 3 maggio ingresso gratuitoDue giornate a ingresso gratuito nei luoghi della cultura: il 25 aprile, festa della liberazione, e il 3 maggio, prima domenica del mese. Il Parco archeologico e paesaggistico Valle dei Templi apre le ... agrigentonotizie.it Domani 24 aprile ci saranno anche loro a festeggiare i 50 anni del Partito Popolare Europeo: dalle 15, al Salone delle Fontane a Roma, per ribadire la nostra idea di libertà e le nostre battaglie per difenderla. Ti aspettiamo x.com Ci siamo. Calendario alla mano i liguri sanno bene cosa sta per succedere: quel magico (e temuto) incastro di date che trasforma il 25 aprile e il 1° maggio in un unico lunghissimo respiro di vacanza. Che quest’anno, per il caro carburante e l’incertezza intern - facebook.com facebook