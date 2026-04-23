i precedenti tanti i confronti di vecchia data andata shock

Dopo la partita di andata, conclusa con una vittoria per 3-0 del Camaiore sul campo del Franchi, si rinnovano gli incontri tra la Robur e la squadra versiliana. Questo confronto rappresenta uno dei momenti più significativi della gestione Bellazzini, segnato da un risultato che ha lasciato molte polemiche e discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. Le due squadre si sono già affrontate in passato, ma questa sfida ha suscitato particolare attenzione.

Dopo l’andata (vinta 3-0 dal Camaiore al Franchi), forse il punto più basso della gestione Bellazzini, tornano ad incrociarsi le strade della Robur e della compagni versiliana. Una sfida affatto inedita visto che i precedenti contro il Camaiore sono diversi e coincidono con un periodo buio della storia bianconera, ovveri la prima metà degli anni 70, quando il Siena languiva in D. Le prime sfide sono della stagione 197071. In casa finì 1-1 con vantaggio senese grazie al gol di Gigi Rossetti e pari di Lippi. Era il 20 settembre 1970. Sempre 1-1 al ritorno con vantaggio lucchese grazie al rigore di Tinti e pari ancora di Rossetti. L’anno dopo 4-2 bianconero a Camaiore (doppiette di Rossetti e Forte) e 0-0 al ritorno.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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