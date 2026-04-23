I gioielli d’artista di Zorzi | mostra al museo Orodautore

Al museo Orodautore di Arezzo è aperta una mostra dedicata ai gioielli d’artista realizzati da Alberto Zorzi, noto maestro orafo. L’esposizione presenta una collezione di pezzi unici che evidenziano le tecniche e l’estetica dell’artista. La mostra resterà visitabile fino alla fine di aprile e include anche alcune creazioni in mostra permanente del museo. L’evento è stato organizzato per mettere in luce l’arte orafa contemporanea.

Arezzo, 23 aprile 2026 – Gioielli d’artista di Alberto Zorzi, maestro orafo di rilievo internazionale, protagonisti della mostra personale presso il Museo Orodautore di Arezzo, un unicum dedicato al gioiello contemporaneo con 350 opere fra gioielli, ornamenti e microsculture, che, dal 1970, raccoglie gli ultimi decenni di sperimentazione firmati da grandi designer e artisti, situato nel prestigioso Palazzo della Fraternità in Piazza Grande ad Arezzo. Nei nuovi spazi espositivi de il Salone del Torri (entrata da via Vasari 3), è in esposizione l’antologica delle creazioni dell’artista veneto, rinomato scultore dell’ornamento e del manufatto, tra gli esponenti più significativi dell’oreficeria italiana contemporanea, vincitore di molti premi e riconoscimenti a livello mondiale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I gioielli d’artista di Zorzi: mostra al museo Orodautore Notizie correlate Il gioiello d’artista di Alberto Zorzi protagonista ad Arezzo al Museo OrodautoreI gioielli d’artista di Alberto Zorzi, maestro orafo di rilievo internazionale, saranno protagonisti della mostra personale presso il Museo... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il gioiello d’artista di Alberto Zorzi protagonista ad Arezzo al Museo Orodautore; Il gioiello di Alberto Zorzi al Museo Orodautore; Alberto Zorzi in mostra ad Arezzo: 350 gioielli-scultura al Museo; I gioielli del maestro Zorzi al Museo Orodautore, poi incontri, libri e teatro. Gli eventi di oggi. I gioielli d’artista di Zorzi: mostra al museo OrodautoreAlberto Zorzi straordinario scultore orafo e il gioiello d’artista, a cura di Giuliano Centrodi, curatore scientifico del Museo Orodautore, sarà in esposizione fino al 1 novembre Arezzo, 23 aprile ... lanazione.it Il gioiello d’artista di Alberto Zorzi protagonista ad Arezzo al Museo OrodautoreDa venerdì 17 aprile al 1 novembre al Museo Orodautore, unicum dedicato al gioiello contemporaneo, nel prestigioso Palazzo della Fraternità ... msn.com ZORZI EMPORIO BOTANICO Fu Girolamo Zorzi, nel lontano 1828, a fondare in via Marsilio da Padova forse nell'adiacente via Sant'Andrea, da dove però si spostò quasi subito la Zorzi sementi, negozio al dettaglio nel cuore del centro storico cittadino deli'om - facebook.com facebook