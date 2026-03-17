Pasqua a Cervignano | dai gesti ai sensi un’esperienza

A Cervignano del Friuli, la Scuola dell’Infanzia Maria Immacolata sta organizzando un evento pasquale che coinvolge i bambini attraverso attività sensoriali e pratiche, portando il messaggio della festa fuori dall’aula e coinvolgendo direttamente la comunità locale. L’iniziativa mira a far vivere ai più piccoli un’esperienza concreta e significativa, concentrandosi sui gesti e sui sensi.

La Scuola dell’Infanzia Maria Immacolata di Cervignano del Friuli sta trasformando l’insegnamento della Pasqua in un’esperienza sensoriale e concreta per i più piccoli, portando il messaggio pasquale fuori dall’aula e verso la comunità locale. Attraverso un percorso didattico che coinvolge gesti, suoni e visite guidate, le insegnanti mirano a far comprendere ai bambini il valore dei simboli cristiani non come concetti astratti, ma come realtà tangibili presenti nella vita quotidiana del paese. Questo progetto, avviato nel marzo 2026, vede la partecipazione attiva delle famiglie e culmina con una visita alla Casa di Riposo Sarcinelli, dove gli alunni consegneranno opere create dai piccoli stessi agli anziani della struttura. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pasqua a Cervignano: dai gesti ai sensi, un’esperienza Articoli correlati Pasqua in cantina - Esperienza vino e cioccolatoScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) In occasione del... Leggi anche: Giardino di Pasqua a Napoli: un’esperienza immersiva tra uova e natura.