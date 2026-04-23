Giulio Berruti ha incontrato Michelle Hunziker all’aeroporto di Linate dopo il suo viaggio in Marocco. I due si sono abbracciati pubblicamente, confermando il forte legame tra loro. La relazione tra i due attori coinvolge anche le rispettive figlie, Sole e Celeste, che sono state presentate nel corso del loro incontro. L’evento ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media presenti alla stazione.

? Cosa sapere Giulio Berruti raggiunge Michelle Hunziker a Linate dopo il viaggio in Marocco.. Il legame tra i due include la presentazione delle figlie Sole e Celeste.. Giulio Berruti ha raggiunto l’aeroporto di Linate per ricongiungersi con Michelle Hunziker a Milano, solo due giorni dopo il ritorno dalla vacanza pasquale trascorsa insieme in Marocco. Nonostante la coppia non abbia ancora rilasciato comunicati ufficiali riguardo alla loro relazione, i fatti parlano con una forza disarmante. Quella che sembra essere iniziata lo scorso dicembre come una semplice frequentazione si è trasformata, mese dopo mese, in un legame profondo e visibile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hunziker e Berruti: l’abbraccio a Linate che conferma il legame

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