Honor Magic8 Pro | crolla il prezzo top di gamma a soli 892€
Su Amazon, il prezzo di Honor Magic8 Pro è stato ridotto a 892 euro, rispetto ai 1.299 euro di listino iniziali. La diminuzione di circa 400 euro rende il dispositivo uno dei modelli più accessibili tra gli smartphone di fascia alta. Il ribasso di prezzo mette in discussione le offerte di altri top di gamma nel mercato, attirando l'attenzione dei potenziali acquirenti. La promozione si concentra sulla competitività del dispositivo rispetto ai modelli di pari livello.
? Cosa sapere Honor Magic8 Pro scende a 892 euro su Amazon rispetto ai 1.299 euro iniziali.. Il ribasso di 499 euro sfida la concorrenza dei top di gamma premium.. Il top di gamma Honor Magic8 Pro tocca oggi su Amazon il suo prezzo più basso in assoluto, scendendo a 892€ rispetto ai 1.299€ del listino ufficiale. Questa riduzione drastica di ben 499€ trasforma un dispositivo d’élite in un’opportunità strategica cerca prestazioni massime senza i costi iniziali del lancio. Hardware di nuova generazione e prestazioni senza compromessi. Il cuore pulsante dello smartphone punta alla massima fluidità grazie all’impiego del processore Snapdragon 8 Elite Gen 5.🔗 Leggi su Ameve.eu
Recensione HONOR Magic 8 Pro: il primo top di gamma del 2026
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