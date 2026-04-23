Francesco Baccini ha annunciato la sua intenzione di entrare in politica, commentando con tono ironico e diretto le sue motivazioni. Ha dichiarato di sentirsi incapace di fare qualcosa e ha espresso critiche su tasse, immigrazione e famiglie di uomini e donne. La sua comunicazione include anche una presentazione pubblica di un brano intitolato “On.”, previsto per venerdì 24 aprile.

Ironico, ma con una punta di pungente verità. Francesco Baccini pubblica il brano, venerdì 24 aprile, dal titolo “On. Gino Piripozzi”, terzo singolo estratto dal disco di inediti “Nomi e Cognomi Due”, in uscita dopo l’estate. Il cantautore mette in scena un candidato politico immaginario, costruito tra slogan, promesse e paradossi. Non il ritratto di una figura reale, ma una satira di costume che attraversa linguaggi e dinamiche universali, offrendo una fotografia attuale del panorama politico italiano. “ È il sogno di tutti diventare famosi senza saper fare nulla, e mai come oggi questo è possibile – racconta Francesco Baccini – In tutti i settori ormai non si guarda più alla sostanza: viviamo nel mondo dell’immagine, della velocità e dei like.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho deciso che mi butto in politica perché non so fare un ca**o! Basta tasse, immigrati, famiglie di uominisessuati”: Francesco Baccini presenta l’On. Gino Piripozzi

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