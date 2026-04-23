Helena Prestes e Javier Martinez sono una coppia che si è formata durante il Grande fratello 2024 e da circa un anno sono insieme. Recentemente, Helena ha pubblicato un gesto sui social media che ha attirato l’attenzione. La loro relazione ha suscitato interesse tra i follower, che seguono con attenzione gli sviluppi della coppia. La notizia di un nuovo gesto social arriva dopo mesi di aggiornamenti e post condivisi online.

Helena Prestes e Javier Martinez stanno insieme da ormai un anno dopo essersi conosciuti all'interno del Grande fratello 2024. La modella brasiliana e il pallavolista argentino hanno dimostrato di essere innamorati come il primo giorno. Nelle scorse ore, la 35enne di San Paolo si è resa protagonista di un gesto social nei confronti del compagno, dal quale è momentaneamente distante per impegni di lavoro. Helena Prestes ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram in cui inquadra i suoi grandi occhi verdi con la seguente didascalia: "Questa è la mia faccia quando guardo Javier Martinez dal basso." La donna ha dimostrato di essere innamoratissima dell'argentino, conosciuto all'interno della casa più spiata d'Italia.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Helena Prestes pazza di Javier Martinez: arriva un gesto social

Helena Prestes e Javier Martinez La Loro Dolce Reunion

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Si parla di: Ex gieffino colpito da Helena Prestes | arriva un commento social.

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