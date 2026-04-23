EA Sports ha reso disponibili dieci nuovi obiettivi nel gioco World Tour FC 26, tra cui la possibilità di sbloccare leggende come Torres, Iniesta ed Eto’o. Tra queste sfide, alcune si completano in modo rapido, mentre altre richiedono di giocare fino a sessanta partite. L’aggiornamento mira a offrire ai giocatori nuove opportunità di ottenere personaggi iconici del calcio del 2010.

EA ha rilasciato 10 obiettivi distinti. Alcuni sono rapidi, altri richiedono una maratona (fino a 60 partite). La chiave per non impazzire è la multitasking squad. Il Dream Team dei 10 Eroi: Chi sono e come ottenerli. Giocatore (Icona Argento) Requisito Chiave (Consigliato) Obiettivo “Flash” Fernando Torres (74) Segna con Tiro teso rasoterra in 15 partite con un ATT spagnolo. El Niño Carles Puyol (74) Vinci 30 partite con un DC spagnolo titolare. El Tiburón Xabi Alonso (74) Fornisci 1 assist in 35 partite con un CDC spagnolo. Il Regista Samuel Eto’o (72) Segna con Tiro di precisione in 15 partite con un Camerunense. Il Leone africano Andrés Iniesta (74) Segna in 60 partite con un CC spagnolo.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - Guida World Tour FC 26: Come sbloccare Torres, Iniesta, Eto’o e tutte le leggende del 2010!

Notizie correlate

FC 26 Ecco le nuove Icone Argento World Tour: Come sbloccare Henry, Vieira e le altre leggendeL’aggiornamento della nuova stagione porta con sé una delle iniziative più apprezzate dalla community: il ritorno delle Icone Argento (World Tour...

Come sbloccare tutte le carte Tour Mondiale Fuoriclasse Argento nella Season 6 di EA Sports FC 26La Season 6 di EA Sports FC 26 introduce una nuova serie di obiettivi stagionali dedicati alle carte Tour Mondiale Fuoriclasse Argento.