Greenpeace esibisce immagine di Trump che vomita petrolio ' no oil no war'
Attivisti di Greenpeace hanno dispiegato oggi nella centrale Plaza Colon, a Madrid, un'enorme immagine di 40 metri per 15,5 di Donald Trump che vomita petrolio su una fontana tinta di nero, accanto al messaggio: "No oil, no war" (No al petrolio, no alla guerra ). Con questa azione, l'associazione ambientalista chiede al governo spagnolo di adottare il ruolo di leadership durante la prima conferenza internazionale per la Transizione oltre i combustibili fossili, prevista domani a Santa Marta, in Colombia, dove per la prima volta 50 Paesi cominceranno a tracciare una road map globale per abbandonare il petrolio, il gas e il carbone. "Non vogliamo petrolio né guerre!.🔗 Leggi su Lanazione.it
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