Grave incidente frontale tra due treni a bordo 38 persone | il bilancio

Alle prime luci dell’alba in Danimarca, due treni locali si sono scontrati frontalmente sulla linea tra Hillerød e Kagerup, a nord di Copenaghen. A bordo dei mezzi erano presenti 38 persone. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori, mentre le autorità stanno valutando le conseguenze dello scontro. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Paura all’alba in Danimarca, dove due treni locali si sono scontrati frontalmente sulla linea tra Hillerød e Kagerup, a nord di Copenaghen. L’incidente è avvenuto intorno alle 6.30 del mattino e ha fatto scattare un’imponente macchina dei soccorsi. La polizia ha parlato subito di un “grave incidente”, mentre le prime immagini arrivate dal luogo dello schianto hanno mostrato i frontali dei due convogli devastati ma ancora sui binari. Nelle ore immediatamente successive si è creata una certa confusione sul numero dei feriti, come spesso accade nei primi momenti dopo un disastro di questo tipo. Reuters ha riferito inizialmente di almeno 17 feriti, con quattro in condizioni critiche, mentre l’ Associated Press ha poi parlato di cinque feriti gravi e di circa una dozzina di persone con lesioni più lievi.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Scontro tra treni in Spagna, gli attimi di paura a bordo e il discorso del capotreno

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