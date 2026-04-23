Grande partecipazione e focus sulle novità normative al convegno promosso dall' Ordine dei commercialisti di Avellino

Ieri si è svolto a Avellino il convegno intitolato “Bilancio e crisi: novità e prospettive”, promosso dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della provincia. L’evento ha visto una partecipazione numerosa di pubblico e ha coinvolto relatori di rilievo nel settore. La discussione si è concentrata sugli aspetti normativi recenti e sulle possibili evoluzioni nel campo del bilancio e delle situazioni di crisi.

Grande successo di pubblico, forte attenzione ai contenuti e alto profilo dei relatori per il convegno “Bilancio e crisi: novità e prospettive”, promosso dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Avellino tenutosi ieri nella Sala Formazione ODCEC Avellino.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Ianuario (commercialisti): “La sostenibilità diventa un requisito per fare impresa” Notizie correlate "Le nuove frontiere degli illeciti tributari", il convegno promosso dall'Ordine degli avvocati di AvellinoL’Ordine degli Avvocati di Avellino organizza l’evento “Le nuove frontiere degli il leciti tributari”, che si terrà il 27 marzo 2026 alle ore 16... Truffe digitali sempre più diffuse: grande partecipazione al convegno promosso da RomagnaBancaDalle truffe più comuni ai casi reali sul territorio: cresce la consapevolezza sui rischi del web. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Grande partecipazione ad Amantea per il focus sul Lipedema; Grande partecipazione per il convegno Stressless, focus su benessere e consapevolezza; Ad Amantea focus sul lipedema: grande partecipazione al convegno sulla gestione integrata.; Università di Catania, il Salone dell’Orientamento 2026 amplia il raggio d’azione: focus su studenti e lavoro. Grande partecipazione ad Amantea per il focus sul LipedemaEsperti a confronto sulla patologia: l'approccio multidisciplinare e la sinergia tra professionisti al centro del dibattito scientifico di Amantea ... cosenzapost.it Focus sul lipedema ad Amantea: esperti a confronto su diagnosi e gestione integrataAmantea — Grande partecipazione e forte interesse hanno caratterizzato il convegno Lipedema: diagnosi clinica e gestione integrata, ospitato presso ... lametino.it Grande partecipazione per il tradizionale appuntamento dedicato ai bambini tra i 3 e i 10 anni - facebook.com facebook #Natuzzi: grande partecipazione alle assemblee negli stabilimenti della Murgia. No a tagli, chiusure e delocalizzazioni Sì a lavoro e futuro del territorio Sideri (Filca-Cisl Bari): “Salvaguardare i 1755 lavoratori e il distretto è una priorità nazionale” D x.com