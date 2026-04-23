Grande Fratello VIP l‘intervento della mamma di Lucia cosa è emerso

Durante l'ultima puntata del Grande Fratello VIP, la madre di Lucia è intervenuta in diretta per difendere la figlia dalle accuse ricevute. La donna ha espresso il suo sostegno e ha chiarito alcuni aspetti riguardanti il comportamento di Lucia all’interno della casa. La discussione ha attirato l’attenzione dei presenti e ha suscitato diverse reazioni tra gli altri concorrenti e il pubblico.

Grande Fratello VIP, la mamma di Lucia è intervenuta per difendere sua figlia, ecco cosa è emerso. Grande Fratello VIP, Lucia continua a vivere la sua esperienza all’interno della Casa e nel frattempo via social é già intervenuta sua sorella, e a distanza di pochi giorni é intervenuta anche sua madre dopo aver ascoltato alcune dichiarazioni di Renato. Leggi anche Grande Fratello VIP, Raul riceve un primo messaggio aereo. La reazione spiazza tutti La mamma di Lucia é stata ospite da Lorenzo Pugnaloni affermando: “lo sulle dinamiche della Casa non mi voglio esprimere, perché è un gioco e tutti sanno che stanno giocando. Però Lucia è crollata in queste sere ed è stata presa in giro.🔗 Leggi su 361magazine.com

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