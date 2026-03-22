Grande Fratello VIP cambiamenti in vista? Cosa è emerso

Da 361magazine.com 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al momento, si parla di possibili novità per il programma Grande Fratello VIP, con alcune indiscrezioni che suggeriscono modifiche alla programmazione. Non ci sono ancora dettagli ufficiali, ma fonti vicine alla produzione hanno confermato che potrebbero esserci cambiamenti prossimamente. La questione resta ancora in fase di valutazione e non ci sono conferme definitive.

Grande Fratello VIP, cambiamenti in vista? La programmazione potrebbe subire qualche variazione. Ecco cosa è emerso. Negli ultimi anni, Grande Fratello VIP è diventato uno dei pilastri della televisione italiana, ma anche uno dei format più discussi. Tra ascolti altalenanti, polemiche social e cambi di rotta editoriali, la domanda che circola con sempre più insistenza è una sola: la programmazione sta per cambiare davvero? E soprattutto, verrà eliminato il famigerato raddoppio settimanale? Leggi anche  Pierpaolo Pretelli rompe il silenzio su un momento difficile affrontato Stando a quanto riporta Affari Tuoi emerge: “Canale 5 potrebbe valutare l’eliminazione del raddoppio settimanale del GFVIP dopo i bassi ascolti registrati”. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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