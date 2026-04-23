Durante l’ultima puntata del Grande Fratello VIP, alcuni concorrenti hanno fatto una battuta su un presunto nuovo matrimonio dell’ormai nota conduttrice. La discussione si è accesa tra i partecipanti, mentre il pubblico sui social ha commentato l’accaduto. La notizia si aggiunge alle tante vicende che animano il reality, tra gossip e smentite, mantenendo alta l’attenzione sugli sviluppi della trasmissione.

. Tra luci puntate, gossip che non dorme mai e un pubblico sempre pronto a cogliere ogni dettaglio, il mondo del Grande Fratello VIP continua a essere una fucina inesauribile di storie. Ma questa volta, più che le dinamiche dentro la Casa, a catalizzare l’attenzione è ciò che accade fuori. E al centro di tutto c’è lei: Ilary Blasi. Leggi anche Pechino Express: la tappa più dura arriva con i “Sette Mostri” e una nuova coppia pronta a scombinare tutto Nella puntata andata in onda ieri sera, l’opinionista Selvaggia Lucarelli ha fatto i tarocchi e a un certo punto ha esordito rivolgendosi ad Ilary Blasi: “Questa è la carta più importante, il Recidivo, la persona che sbaglia una seconda volta e sei proprio tu, che ti sposi per la seconda volta”.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Grande Fratello VIP, la gaffe dei concorrenti sul presunto e nuovo matrimonio della Blasi

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