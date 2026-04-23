Ieri sera è stata trasmessa una nuova puntata del Grande Fratello Vip, che ha visto un’eliminazione segreta e un colpo di scena. La trasmissione arriva dopo una settimana ricca di eventi che hanno modificato gli equilibri tra i concorrenti. Il pubblico ha assistito a momenti inaspettati, mentre i partecipanti si sono confrontati con le novità introdotte durante la puntata.

È andata in onda ieri sera la nuova puntata del Grande Fratello Vip, attesa dopo una settimana in cui è successo di tutto e gli equilibri interni sono cambiati profondamente. Il pubblico, così come i gieffini, erano in attesa di scoprire chi avrebbe dovuto interrompere il proprio percorso all’interno della Casa. Quello che nessuno poteva prevedere è stato un colpo di scena capace di spiazzare tutti: un verdetto, un’eliminazione e una verità destinata a emergere solo dopo. Una cosa è certa, molto presto i gieffini saranno raggiunti da una notizia che potrebbe stravolgere le dinamiche personali. Ma cosa è successo di preciso? Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) GF Vip Paola Caruso eliminazione: cosa è successo davvero.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Grande Fratello Vip, eliminazione segreta e colpo di scena: pubblico a bocca aperta

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