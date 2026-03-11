Grande Fratello colpo di scena prima del via | una VIP tenta il ritiro?

Prima dell’inizio ufficiale del Grande Fratello VIP, si parla di un possibile ritiro di una delle concorrenti, Paola Caruso. La showgirl avrebbe già manifestato l’intenzione di abbandonare il programma, anche se le registrazioni non sono ancora iniziate. La produzione non ha ancora commentato la situazione e il cast completo non è stato annunciato. La data di inizio del reality si avvicina.

Grande Fratello VIP, colpo di scena prima del via: Paola Caruso già tentata dal ritiro. Il reality deve ancora accendere ufficialmente le luci della Casa, ma il primo vero colpo di scena potrebbe arrivare ancora prima dell'inizio. Tra i nomi più chiacchierati del nuovo cast del Grande Fratello VIP, infatti, quello di Paola Caruso sta già facendo discutere. E non per strategie di gioco o possibili rivalità, ma per un'indiscrezione che ha il sapore dell'imprevisto: la showgirl starebbe valutando l'ipotesi di ritirarsi prima ancora di varcare la famosa porta rossa? Stando a quanto riportato dall'esperto di gossip Amedeo Venza: "Una situazione insolita per un programma che vive proprio di attese, annunci e ingressi spettacolari.