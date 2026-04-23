Il 22 aprile 2026 si è svolta una puntata del Grande Fratello Vip. Durante la serata è stato eliminato un concorrente, mentre si discute sui possibili favoriti per la vittoria finale. La finale del programma è prevista tra alcune settimane. Il reality è condotto da una nota presentatrice, con due opinioniste che affiancano la conduzione. La prossima puntata è programmata per la fine del mese.

Roma, 22 aprile 2026 - Mancano poche puntate alla finale del Grande Fratello Vip 2026 ed è ormai chiaro che a vincere il reality show condotto da Ilary Blasi con le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici sarà uno dei veri Vip. Le dinamiche che abbiamo visto durante la puntata di mercoledì 22 aprile lo hanno dimostrato. La prossima puntata del Grande Fratello Vip andrà in onda venerdì 24 aprile. Chi può vincere. L’eliminata. I nominati. Antonella Elia e Paola Caruso al centro delle polemiche. Raimondo Todaro e Francesca Manzini di nuovo alla ribalta. Renato Biancardi contro Lucia Ilardo. Chi può vincere. La vittoria sarà, infatti, un affare a tre fra le favoritissime del primo giorno: Antonella Elia, Adriana Volpe e Alessandra Mussolini.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Grande Fratello Vip 22 aprile: eliminato, chi può vincere e quando sarà la prossima puntata

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