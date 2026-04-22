Grande Fratello Vip 2026 eliminati | chi è stato eliminato oggi 22 aprile

Nella puntata del 22 aprile 2026 del Grande Fratello Vip, sono stati eliminati alcuni concorrenti. La trasmissione, in onda su Canale 5, ha mostrato le dinamiche di voto e le decisioni dei coinquilini. La puntata si è conclusa con l'annuncio dei nominati e delle persone che hanno lasciato la casa in questa fase del reality. La lista degli eliminati sarà aggiornata a breve con i nomi dei concorrenti usciti.

GRANDE FRATELLO VIP 2026 ELIMINATI – Chi è stato eliminato al termine della puntata del Grande Fratello Vip 2026 in onda oggi, 22 aprile 2026, su Canale 5? In aggiornamento Ma come si vota per i concorrenti del Grande Fratello Vip 2026? Per esprimere la propria preferenza verso un concorrente e permettergli di continuare a restare nella Casa, ci sono vari modi: Abbiamo visto chi è stato eliminato (eliminati) oggi dal Grande Fratello Vip 2026, ma dove vedere il reality in diretta tv e live streaming? Il Grande Fratello va in onda su Canale 5 dal 17 marzo ogni martedì e venerdì. Sarà possibile seguire il reality tutti i giorni in diretta su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13.🔗 Leggi su Tpi.it

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Grande fratello vip 2026 | nuovo televoto aperto | scegli primo finalista | eliminato di ieri sera

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