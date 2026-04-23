Grande Fratello Vip 2026 news ultim’ora | eliminato e nomination di ieri sera 22 aprile undicesima puntata

Nella serata di ieri, 22 aprile, si è svolta l’undicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026, trasmessa su Canale 5 e condotta da Ilary Blasi. Durante l’episodio sono stati annunciati un eliminato e le nomination dei concorrenti in gara. La puntata ha visto momenti di tensione e discussioni tra i partecipanti. Dopo la diretta, sui social sono stati diffusi dettagli riguardanti le reazioni dei concorrenti e i risultati delle votazioni.

Si è conclusa da poco la undicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show di successo condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF VIP andata in onda mercoledì 22 aprile 2026 con le ultime news. GF VIP 2026, il racconto della diretta della 11a puntata di mercoledì 22 aprile. L’undicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 di mercoledì 22 aprile 2026 è iniziata come sempre con l’ingresso di Ilary Blasi e i consueti saluti alle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Si entra poi subito nel vivo con Antonella Elia, la prima finalista di questa edizione, che ha un confronto diretta con Paola Caruso.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Grande Fratello Vip 2026, news ultim’ora: eliminato e nomination di ieri sera 22 aprile, undicesima puntata Notizie correlate Grande Fratello Vip 2026, news ultim’ora: eliminato e nomination di ieri sera 3 aprile, sesta puntataE’ terminata la sesta puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show di successo condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Grande Fratello Vip 2026, news ultim’ora: eliminato e nomination di ieri sera 7 aprile, settima puntataSi è da poco conclusa la settima puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show di successo condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Grande Fratello Vip 2026, le anticipazioni del 22 aprile tra le tensioni in casa e il televoto; Grande Fratello Vip, chi sono i concorrenti in nomination; Grande Fratello Vip, le antipazioni della puntata di oggi 22 aprile; Grande Fratello Vip 2026, decima puntata: cos'è successo il 17 aprile. Grande Fratello Vip non va in onda stasera, martedì 21 aprile 2026: perché? il motivo e quando torna su Canale 5Cambio di palinsesto su Canale 5: Grande Fratello Vip salta martedì 21 aprile 2026 per lasciare spazio a Inter-Como di Coppa Italia. superguidatv.it Grande Fratello Vip 2026, stasera su Canale 5: anticipazioni diretta di mercoledì 22 aprile. Nomination, eliminati e sondaggiGrande Fratello Vip 2026 di Ilary Blasi torna con un nuovo televoto: nella casa l'aria di finale comincia a farsi sentire tra i concorrenti! superguidatv.it “Mi è venuta la gastrite” dice Francesca Manzini, dopo il confronto acceso con Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip Durante la puntata di stasera del GF Vip, Ilary Blasi ha messo Francesca Manzini al centro di un “uno contro tutti” nel salotto della cas - facebook.com facebook Grande Fratello Vip, nona puntata del 14 aprile: quanto ha totalizzato I dati auditel sorprendono — x.com