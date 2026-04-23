Grande Fratello Vip 2026 | i nominati e le nomination di ieri sera 22 aprile | Video Mediaset

Nella casa del Grande Fratello Vip 2026 si sono svolte le nomination di ieri sera, 22 aprile. Dopo la divisione e l’eliminazione dei club economy e club gold, i concorrenti si sono trovati a dover scegliere tra loro. La dinamica ha portato a una situazione in cui tutti sono contro tutti, con i partecipanti che hanno espresso le proprie preferenze. La puntata ha mostrato i nomi dei concorrenti nominati e le modalità con cui sono stati effettuati i voti.

Nella casa del Grande Fratello Vip 2026 è il momento delle nomination. Dopo la scissione e l’eliminazione dei club economy e club gold, i concorrenti sono tutti contro tutti. Nomination Grande Fratello Vip 2026 del 22 aprile 11a puntata. E’ il momento delle nomination nella casa del GF VIP 2026. Questa sera cambia ancora una volta tutto. A decidere chi farà la nomination palese e chi segreta è la finalista Antonella Elia. Si parte con: Adriana Volpe nomina palesemente Marco Berry: “ oramai siamo sempre di meno, ma ricambio le ultime nomination “;. Francesca Manzini vota palesemente Alessandra Mussolini: “ ti ho sempre giustificata, ci tengo a dire che non voglio passare sul momento con mia madre “;.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Grande Fratello Vip 2026: i nominati e le nomination di ieri sera 22 aprile | Video Mediaset Grande fratello vip 2026 | rissa sfiorata durante le nomination | Antonella Elia vs Paola Caruso Notizie correlate Leggi anche: Grande Fratello Vip 2026: i nominati e le nomination di ieri sera 3 aprile | Video Mediaset Leggi anche: Grande Fratello Vip 2026: i nominati e le nomination di ieri sera 7 aprile | Video Mediaset Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Grande Fratello Vip 2026, le anticipazioni del 22 aprile tra le tensioni in casa e il televoto; Grande Fratello Vip, chi sono i concorrenti in nomination; Grande Fratello Vip, le antipazioni della puntata di oggi 22 aprile; Grande Fratello Vip 2026, decima puntata: cos'è successo il 17 aprile. Grande Fratello Vip non va in onda stasera, martedì 21 aprile 2026: perché? il motivo e quando torna su Canale 5Cambio di palinsesto su Canale 5: Grande Fratello Vip salta martedì 21 aprile 2026 per lasciare spazio a Inter-Como di Coppa Italia. superguidatv.it Grande Fratello Vip 2026, stasera su Canale 5: anticipazioni diretta di mercoledì 22 aprile. Nomination, eliminati e sondaggiGrande Fratello Vip 2026 di Ilary Blasi torna con un nuovo televoto: nella casa l'aria di finale comincia a farsi sentire tra i concorrenti! superguidatv.it “Mi è venuta la gastrite” dice Francesca Manzini, dopo il confronto acceso con Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip Durante la puntata di stasera del GF Vip, Ilary Blasi ha messo Francesca Manzini al centro di un “uno contro tutti” nel salotto della cas facebook Grande Fratello Vip, nona puntata del 14 aprile: quanto ha totalizzato I dati auditel sorprendono — x.com