Gli versano olio motore in un drink minorenne avvelenato a Verbania

La sera del 4 aprile a Verbania un minorenne è stato portato in ospedale dopo aver ingerito olio motore, che era stato versato in un suo drink analcolico senza che lui se ne rendesse conto. L'episodio si è verificato durante un evento, e le autorità stanno indagando sulle circostanze. Nessuna altra persona è stata coinvolta o risultata ferita nell'incidente.

AGI - Uno "scherzo" che poteva trasformarsi in tragedia quello avvenuto la sera del 4 aprile scorso a Verbania, dove un minorenne è finito in ospedale dopo aver ingerito olio motore, mescolato a sua insaputa in un drink analcolico. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, l'episodio si è consumato durante una festa di compleanno tra giovanissimi su una spiaggia pubblica adiacente a uno stabilimento balneare. La vittima è stata avvicinata da un coetaneo che gli ha offerto la bevanda definendola un "drink buono". Subito dopo i primi sorsi, il ragazzo è stato colto da un violento malore. Mentre la maggior parte dei presenti si è dileguata, il giovane è stato soccorso e trasportato d'urgenza all' ospedale "Castelli".🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Gli versano olio motore in un drink, minorenne avvelenato a Verbania Notizie correlate Versano olio motore nel drink a una festa: “È uno scherzo”. 16enne finisce avvelenato in ospedale a VerbaniaOlio motore nascosto nel “drink analcolico”: lo scherzo tra ragazzi per poco non diventa tragedia a Verbania, la vittima intossicata è stata dimessa... Una raccolta di contenuti Versano olio motore nel drink a una festa: È uno scherzo. 16enne finisce avvelenato in ospedale a VerbaniaOlio motore nascosto nel drink analcolico: lo scherzo tra ragazzi per poco non diventa tragedia a Verbania, la vittima intossicata è stata dimessa ... fanpage.it Olio motore nel drink per scherzo, 16enne finisce in ospedaleA Verbania un 16enne ingerisce olio motore durante una festa. Indagato un coetaneo: il gesto definito scherzo diventa caso giudiziario. blogsicilia.it