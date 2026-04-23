Gli spari a Capodanno nel bosco di Rogoredo il poliziotto Cinturrino | Non sono stato io ero a Messina

Il poliziotto Carmelo Cinturrino ha presentato i tabulati telefonici che attestano la sua presenza a Messina durante la notte di Capodanno 2025. La sua dichiarazione si inserisce nel contesto di un'indagine riguardante alcuni spari avvenuti nel bosco di Rogoredo, dove si sospetta che un uomo in borghese abbia sparato in aria per disperdere un gruppo di persone coinvolte in attività di droga.

Carmelo Cinturrino ha depositato i "tabulati" con la sua "geolocalizzazione" per dimostrare di non essere lui il presunto poliziotto in "borghese" che la sera del "Capodanno" 2025 avrebbe "sparato in aria" per disperdere un gruppo di tossicodipendenti e pusher del bosco di Rogoredo, perché a.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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