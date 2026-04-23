Gli Afterhours tornano in concerto a Firenze
Gli Afterhours annunciano un nuovo tour nel 2027 per festeggiare il 40° anniversario del loro primo singolo, “My Bit Boy”, pubblicato nel 1987, e il 25° anniversario dell’album “Quello che non c’è”, uscito nel 2002. La band milanese si prepara a tornare sui palchi italiani con una serie di concerti, segnando due tappe significative nella loro carriera e nella musica italiana.
. Gli Afterhours tornano in tour nel 2027 per celebrare i 40 anni dall’uscita del loro primo 45 giri “My Bit Boy” (1987) che sancì l’esordio del gruppo e i 25 anni dell’album “Quello che non c’è” (2002), tassello fondamentale della storia della band milanese e della musica italiana.Il “QUELLO CHE.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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Panoramica sull’argomento
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