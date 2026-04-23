Giornale radio del mattino giovedì 23 aprile

Da lapresse.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, nel giornale radio di LaPresse, vengono riportate le principali notizie del giorno. La trasmissione fornisce un aggiornamento sui fatti più rilevanti accaduti nelle ultime ore, offrendo ai ascoltatori una sintesi degli eventi più recenti e delle notizie di cronaca, politica ed economia. La copertura si concentra su quanto accaduto nelle ultime 24 ore, senza commenti o analisi approfondite.

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