Giornale radio del mattino giovedì 23 aprile
Questa mattina, nel giornale radio di LaPresse, vengono riportate le principali notizie del giorno. La trasmissione fornisce un aggiornamento sui fatti più rilevanti accaduti nelle ultime ore, offrendo ai ascoltatori una sintesi degli eventi più recenti e delle notizie di cronaca, politica ed economia. La copertura si concentra su quanto accaduto nelle ultime 24 ore, senza commenti o analisi approfondite.
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Buongiorno con le prime pagine dei quotidiani locali in edicola. Alle 7.18 su Rai Radio 1 il nostro giornale radio, alle 7 Buongiorno Italia e alle 7.30 Buongiorno Regione. Parleremo tra l'altro dello United Schools Concert, il concerto delle scuole a indirizzo mu - facebook.com facebook
Grazie a @giornale_radio per l'invito per parlare dell'ultimo turno di Serie A, con i giochi quasi del tutto fatti per questa regular season di @LegaBasketA x.com