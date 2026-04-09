Giornale radio del mattino giovedì 9 aprile
Ecco il giornale radio del mattino di giovedì 9 aprile, con tutte le principali notizie aggiornate. La trasmissione fornisce un riepilogo degli avvenimenti più importanti accaduti nelle ultime ore, coprendo eventi nazionali e internazionali. La sintesi include aggiornamenti su questioni politiche, economiche e sociali, offrendo agli ascoltatori una panoramica completa delle notizie più rilevanti della giornata.
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Le prime pagine dei quotidiani trentini in edicola oggi, giovedì 9 aprile, insieme al settimanale diocesano. La rassegna stampa con le ultime notizie dal Trentino Alto Adige in onda nel giornale radio regionale (7.18 @Radio1Rai ) e a Buongiorno Regione (7.30 x.com
Le prime pagine dei quotidiani trentini in edicola oggi, giovedì 9 aprile, insieme al settimanale diocesano. La rassegna stampa con le ultime notizie dal Trentino Alto Adige in onda nel giornale radio regionale (7.18 Radio1 Rai) e a Buongiorno Regione (7.30 R - facebook.com facebook