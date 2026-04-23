Giorgetti margini ridotti necessario riprogrammare aumenti difesa

Il ministro ha annunciato che i margini di bilancio sono molto ridotti a causa di un lieve peggioramento delle condizioni economiche. Per questa ragione, sarà necessario riprogrammare gli aumenti previsti nel settore della difesa. La decisione è stata comunicata in seguito a una revisione dei dati finanziari disponibili, che ha evidenziato l’esigenza di rivedere le priorità di spesa. Nessuna indicazione è stata fornita sui tempi o sui dettagli delle modifiche.

"I margini di bilancio risultano particolarmente assottigliati in ragione sia del lieve deterioramento dei principali indicatori di finanza pubblica, sia della necessità di intervenire, in maniera ancora più decisa, per contrastare con interventi mirati gli effetti del rincaro delle materie prime energetiche. Di conseguenza, sarà necessario ridefinire le priorità e riprogrammare gli aumenti previsti in altri ambiti, ivi inclusa la difesa". Lo scrive il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti nella premessa al Documento di finanza pubblica.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giorgetti, margini ridotti, necessario riprogrammare aumenti difesa Notizie correlate Leggi anche: “Margini ridotti, investimenti e assunzioni ferme. Intervenire”. Parla il presidente di Confapi Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: 'L'Italia ai Mondiali al posto dell'Iran', l'idea dell'inviato di Trump; Recessione, CNA Piemonte: Imprese già in crisi. Basta attese. Giorgetti, margini ridotti, necessario riprogrammare aumenti difesaI margini di bilancio risultano particolarmente assottigliati in ragione sia del lieve deterioramento dei principali indicatori di finanza pubblica, sia della necessità di intervenire, in maniera ... ansa.it Giorgetti: Se stime confermate Italia fuori da procedura nel 2027Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, nella premessa al Documento di finanza pubblica approvato ieri, ha affermato che il quadro previsivo conferma che il rapporto deficit/Pil sarà ... tg24.sky.it Eurostat ha confermato che nel 2025 il rapporto disavanzo/Pil costringe Roma a proseguire nel percorso di rientro concordato con Bruxelles. Giorgetti: "Rigore è quando l’arbitro fischia" - facebook.com facebook Conti, restiamo in infrazione. Giorgetti sfida Bruxelles sul deficit: “Scostamento anche da soli” x.com