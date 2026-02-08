Il Consorzio del Cimone Compleanno in quota per celebrare lo sci nel nostro Appennino

Il Consorzio del Monte Cimone festeggia 50 anni di attività. In una giornata di sole, gli appassionati di sci si sono radunati in quota per celebrare questo traguardo. La manifestazione ha messo in mostra le innovazioni recenti, come gli impianti di innevamento più ecologici e le nuove seggiovie a sei posti. La passione per lo sci nell’Appennino continua a crescere grazie anche a queste migliorie.

C’è nell’aria un compleanno d’alta quota, un amarcord bianco che celebra lo sci dell’Appennino. Il Consorzio del Monte Cimone compie 50 anni e rappresenta l’evoluzione della specie: le piste ampliate e rese più sicure, gli impianti di innevamento artificiale rispettosi dell’ambiente e a basso consumo energetico, battipista che misurano l’altezza della neve, seggiovie a sei posti che filano veloci portando sulle piste alte 2800 persone l’ora. Sembra preistoria pensando al 1976 quando la stazione regina dell’Appennino era Cerreto laghi, in provincia di Reggio Emilia, e il comprensorio del Cimone seguiva a ruota. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Consorzio del Cimone. Compleanno in quota per celebrare lo sci nel nostro Appennino Approfondimenti su Consorzio Monte Cimone Antonella Clerici e Carlo Conti ricordano Frizzi nel giorno del compleanno: “Sempre nel nostro cuore” Il 5 febbraio Antonella Clerici e Carlo Conti hanno ricordato Fabrizio Frizzi, scomparso nel 2018. Prima neve sul Cimone (sopra i 2.000 metri). Sci: prezzi e sconti per lo skipass e le novità della stagione Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Consorzio Monte Cimone Argomenti discussi: Il Consorzio del Cimone. Compleanno in quota per celebrare lo sci nel nostro Appennino; Nevica ancora in Appennino, 30 centimetri di neve al passo Radici. Il Consorzio del Cimone. Compleanno in quota per celebrare lo sci nel nostro AppenninoCinquant’anni fa nasceva la società di gestione degli impianti . L’ex sindaco di Sestola Mario Galli: Non fu affatto facile. mettere assieme tre stazioni che si facevano concorrenza. . ilrestodelcarlino.it Cimone, boom di turisti e impianti apertiIl Consorzio invernale del Cimone ha deciso di prorogare sino a domenica la possibilità di acquistare lo skipass stagionale con uno sconto del 30%. Visto il buon andamento turistico -dice Luciano ... ilrestodelcarlino.it LAVORI A MIRANDOLA Lunedì 9 febbraio dalle ore 8,30 chiuderà un tratto di strada provinciale 9 nel territorio comunale di Mirandola per l’avvio di un cantiere del Consorzio della Bonifica Burana. Per consentire lo svolgimento delle opere, il tratto di str facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.