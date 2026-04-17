Nelle ultime ore, durante le prove del Grande Fratello Vip, si sono manifestate tensioni tra Francesca Manzini e Raimondo Todaro. La conduttrice ha espresso fastidio nei confronti del ballerino, commentando in modo diretto, “Non è che stavi con un’inesperta”. La puntata di questa sera segnerà l’appuntamento con la decima diretta del reality, con i concorrenti impegnati nelle ultime fasi delle prove.

Stasera andrà in onda la decima puntata del Grande Fratello Vip e i concorrenti si stanno preparando per le prove, nelle scorse ore sono nate delle tensioni tra Francesca Manzini e Raimondo Todaro. Cosa è successo tra loro nella casa più spiata dagli italiani? Sin dall'inizio tra loro è nato un legame speciale ma piccolo screzi possono nascere anche tra loro. All'imitatrice non è affatto piaciuto il modo in cui l'amico l'abbia trattata durante le prove, pensa che sia stato un po' troppo direttivo. Durante un confronto la gieffina rivolgendosi al ballerino ha detto: "Non è che stavi con un'inesperta o una non professionista.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Francesca Manzini infastidita da Raimondo Todaro al GF Vip: “Non è che stavi con un’inesperta”

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