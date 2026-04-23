GF Vip | cambia il palinsaggio e slitta la data della finale

La finale del Grande Fratello Vip, originariamente prevista per il 5 maggio, è stata posticipata al 19 maggio e andrà in onda su Canale 5. Contestualmente, il cambio di programmazione per la partita tra Inter e Como ha spostato la puntata prevista per mercoledì 22 aprile. Questi aggiustamenti nel palinsesto televisivo sono stati annunciati ufficialmente dalle reti interessate.

? Cosa sapere La finale del Grande Fratello Vip slitta dal 5 al 19 maggio su Canale 5.. Il cambio di palinsaggio per Inter-Como sposta la puntata di mercoledì 22 aprile.. Stasera, mercoledì 22 aprile 2026 alle ore 21:35 su Canale 5, l’undicesima puntata del Grande Fratello Vip assumerà contorni insoliti a causa dello spostamento del palinsaggio televisivo per far spazio alla sfida di Coppa Italia tra Inter e Como. Mentre il televoto si prepara a decidere il destino di Paola Caruso, Adriana Volpe e Alessandra Mussolini, la produzione ha già tracciato una rotta più lunga per il percorso verso il traguardo finale, che slitta dal 5 maggio al 19 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - GF Vip: cambia il palinsaggio e slitta la data della finale Notizie correlate GF Vip 2026: Mediaset allunga il reality show, ecco la data della finaleNonostante i bassi ascolti registrati nelle prime settimane, il GF Vip 2026 non chiuderà in anticipo. Grande Fratello VIP: la finale slitta? Spunta una nuova dataGrande Fratello VIP: quando il tempo si dilata e la finale diventa un’attesa collettiva. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Riscossa Grande Fratello Vip, altro che flop: Mediaset allunga Ilary Blasi. La nuova data della finale; GF Vip, Antonella Elia cambia strategia: Non rispondo più e mi isolo; Altro che chiusura anticipata! Il Grande Fratello Vip si allungherebbe ancora di più: ecco cosa è successo; Mediaset cambia programmazione, salta La Ruota delle Fortuna e slitta il Grande Fratello Vip: quando e perché. Il GF Vip salta la puntata del martedì: il motivo e quando torna in ondaGF Vip non va in onda e si ferma per una sera: cambia la programmazione di Canale 5 ma resta confermato il doppio appuntamento settimanale con Ilary Blasi. notizie.it GF Vip, domani non va in onda e cambia programmazioneInsomma Mediaset continua i suoi cambi di programma a cui il pubblico è abituato ma per gli appassionati del GF Vip basta solo attendere 24 ore per passare una nuova serata in compagnia del reality di ... mondotv24.it Tutto quello che è successo nella puntata del Grande Fratello Vip - facebook.com facebook Il pubblico ha deciso: la prima VIP a salvarsi è... Alessandra! x.com