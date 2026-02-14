Dopo decenni la Città Bianca modernizza la gestione cimiteriale | via al nuovo regolamento

Il Comune di Ostuni introduce un nuovo regolamento per i cimiteri, dopo anni di discussioni sulla gestione. La decisione nasce dalla necessità di migliorare i servizi e rispondere alle richieste dei cittadini. L’assessore Angelo Brescia ha lavorato intensamente per mettere a punto le nuove regole, che riguardano anche le modalità di sepoltura e la manutenzione delle aree.

Il Comune di Ostuni è il secondo in provincia di Brindisi ad aggiornare le norme per le aree cimiteriali, adeguandole agli standard sanitari attuali. Incontro pubblico martedì 17 febbraio OSTUNI - Il Comune di Ostuni si appresta a voltare pagina nella gestione delle aree cimiteriali con l'adozione di un nuovo regolamento, frutto dell'impegno dell'assessore ai Servizi cimiteriali Angelo Brescia. L'iniziativa, che sarà presentata martedì 17 febbraio alle ore 17:00, presso la biblioteca comunale della Città Bianca, rappresenta un grande passo avanti per la città, posizionandola come secondo Comune della Provincia di Brindisi, dopo il Comune di Fasano, ad aggiornare la normativa dopo decenni di immobilismo.