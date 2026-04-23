In Germania la crescita economica si riduce, mentre l’inflazione aumenta rapidamente. Nel paese, il grande debito pubblico assunto per rafforzare le forze armate ha portato a tagli significativi in diversi settori, tra cui il welfare. Questa situazione evidenzia le conseguenze di un impegno finanziario massiccio nel settore militare, che sta influenzando l’intera economia nazionale.

Profondo rosso Crolla la crescita e decolla l’inflazione, mentre il mega-debito pubblico contratto per il riarmo delle forze armate impone drastici tagli a tutti gli altri settori, a partire dal welfare Profondo rosso Crolla la crescita e decolla l’inflazione, mentre il mega-debito pubblico contratto per il riarmo delle forze armate impone drastici tagli a tutti gli altri settori, a partire dal welfare Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. Crolla la crescita e decolla l’inflazione, mentre il mega-debito pubblico contratto per il riarmo delle forze armate impone drastici tagli a tutti gli altri settori, a partire dal welfare.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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Germania: il Suo Esercito è Pronto Per la Guerra

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