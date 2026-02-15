Zelensky | L’esercito ucraino è il più forte d’Europa

Volodymyr Zelensky ha dichiarato che l’esercito ucraino è il più forte d’Europa, ma i dati ufficiali smentiscono questa affermazione. Secondo la classifica 2026 di Global Firepower, l’Ucraina si trova al 20° posto nel mondo e al sesto in Europa. La posizione reale dell’esercito ucraino riflette una realtà diversa rispetto alle parole del presidente.

“Dobbiamo essere in grado di rispondere con forza alla minaccia. Ecco perché parliamo di una politica di difesa europea comune. Ecco perché abbiamo bisogno del sostegno americano. Ecco perché l’Europa ha bisogno dell’Ucraina. L’esercito ucraino è l’esercito più forte d’Europa. Grazie ai nostri eroi. E penso che non sia affatto intelligente tenere questo esercito fuori dalla NATO. Ma almeno, amici, che questa sia la vostra decisione, non quella di Putin.” Secondo la classifica 2026 di Global Firepower, l’Ucraina è al 20° posto a livello mondiale e al 6° in Europa (dietro Francia, Regno Unito, Italia, Germania e Spagna), ma esclude Russia (2° posto a livello mondiale) e Turchia (9° posto). 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

L'orizzonte geopolitico tra Russia ed Europa si fa sempre più complesso, con tensioni crescenti e sfide militari e strategiche.

Forum Ambrosetti di Cernobbio | Zelensky: “Il nostro è l’esercito più potente d’Europa”

