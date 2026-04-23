Genoa fissato il ritiro | date e avversari delle amichevoli estive

Il Genoa ha annunciato le date del ritiro estivo e le prime partite amichevoli in vista della stagione 20262027. Le fasi di preparazione si svolgeranno in diverse località e prevedono incontri con vari avversari. La squadra si concentrerà sulla preparazione atletica e sulle strategie di gioco prima dell'inizio del campionato. Le partite amichevoli sono state programmate per testare la condizione dei giocatori e la compattezza del team.

Il Genoa ha ufficializzato le date del ritiro estivo e le prime amichevoli in preparazione della stagione sportiva 20262027. Le date del ritiro estivo del Genoa Sarà la Val di Fassa, con le sue perle naturalistiche incastonate in uno scenario incantevole, a ospitare il Grifone per il quarto anno.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Ultimissime Juve LIVE: la probabile per il Genoa, programmate due amichevoli estivedi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Juventus Summer Tour in Australia: ufficializzati programma completo e calendario delle amichevoli estiveCalciomercato Inter, Zanetti all’opera per il centrocampo del futuro: la mossa per portare in nerazzurro quel talento del Como Spalletti Juve, ci... Contenuti di approfondimento Si parla di: Rassegna Stampa | Pisilli recupera e si gioca il posto con El Aynaoui. Nessun ritiro: tutti a casa dopo l'allenamento. Il nuovo Genoa nascerà a Moena: le date del ritiro e gli avversari delle prime amichevoliRinnovato l’accordo su base annuale. Dal 16 al 26 luglio per il quarto anno consecutivo il Grifone sarà in Val di Fassa. Già fissati i test con Trento il 19 e Vicenza il 25. Da definire una terza part ... primocanale.it Calcio: Il Genoa presenta il ritiro estivo, sarà a Moena dal 16 al 26 luglioSarà ancora Moena ad ospitare il ritiro estivo del Genoa la prossima estate. Per il quarto anno consecutivo la fata delle Dolomiti accoglierà la squadra rossoblù guidata da Daniele De Rossi e tutti i ... rainews.it