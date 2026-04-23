Il Napoli sta attraversando un momento difficile, come evidenziato da recenti risultati e prestazioni. La partita contro la Lazio è stata la più povera dell’ultimo mese, mettendo in luce le problematiche della squadra. Secondo quanto riportato, è urgente intervenire con azioni immediate e concrete per invertire questa tendenza negativa. La squadra si trova in una fase complicata, con la necessità di cambiare passo per migliorare le proprie prestazioni.

"> Serve una scossa, immediata e concreta. Il Napoli visto nell’ultimo mese non basta più e la prestazione contro la Lazio ha rappresentato il punto più basso. Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, lo zero tiri in porta al Maradona – evento che non si verificava da 21 anni – ha imposto una riflessione profonda ad Antonio Conte, deciso ora a cambiare uomini e idee per rilanciare la squadra. L’attacco è il reparto sotto osservazione. Secondo Vincenzo D’Angelo della Gazzetta dello Sport, i numeri parlano chiaro: un gol lampo contro il Cagliari, sprazzi isolati contro Milan e Parma e una sterilità offensiva che ha frenato la corsa degli azzurri.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Fab Four in difficoltà”

The Hidden Success Habits of Billionaires and Champions in 3 Hours

Notizie correlate

Gazzetta dello Sport: “Napoli, sogno Fab Four: a Parma passa la rincorsa scudetto”Gazzetta dello Sport: “Napoli, sogno Fab Four: a Parma passa la rincorsa scudetto”"> Il Napoli si affida al suo talento più puro per restare...

Gazzetta dello Sport: “Napoli, tornano i Fab Four: Conte ritrova il cuore del centrocampo”Gazzetta dello Sport: “Napoli, tornano i Fab Four: Conte ritrova il cuore del centrocampo”"> Il Napoli ritrova il suo centro nevralgico e, con esso,...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: ?? SCUDETTO. La Gazzetta: Napoli, ora cade anche l’alibi degli infortuni…; Alisson dal 1? contro la Lazio? Resterebbe in panchina un big; Conte boccia i Fab Four, il Napoli prepara una rivoluzione tattica; GAZZETTA DURISSIMA: NAPOLI SVUOTATO, ADESSO BISOGNA GUARDARSI INDIETRO.

Gazzetta dello Sport: Fab Four in difficoltàServe una scossa, immediata e concreta. Il Napoli visto nell’ultimo mese non basta più e la prestazione contro la Lazio ha rappresentato il punto più basso. Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla ... napolipiu.com

Formazione Napoli: due Fab Four a rischio esclusione contro la CremonesePossibili novità di formazione per il Napoli per la gara di domani sera al Maradona contro la Cremonese. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, uno dei Fab Four potrebbe restare fuori, ... tuttonapoli.net

Contro la Cremonese potrebbe esserci la svolta: De Bruyne e Anguissa in panchina, Alisson Santos sulla trequarti dal primo minuto. Separare i Fab Four sarà la scelta giusta https://www.ilnapolista.it/2026/04/conte-separa-i-fab-four-alisson-santos-titolare-co - facebook.com facebook

#Napoli, i Fab Four sono in crisi: la mossa di Conte per centrare la Champions x.com