Gatto eroe salva il proprietario mentre il PC inizia a bruciare a causa del surriscaldamento

Un gatto ha attirato l’attenzione dei suoi proprietari con comportamenti insistenti, poco prima che il computer si surriscaldasse e iniziasse a fumare. L’animale ha fatto scattare un allarme naturale, che ha permesso di intervenire tempestivamente prima che si verificassero danni maggiori. Il fatto si è verificato in un'abitazione, dove il pronto intervento ha evitato un possibile incendio domestico.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’allarme improvviso dell’animale. Un episodio sorprendente ha visto protagonista un gatto che, con il suo comportamento insistente, ha probabilmente evitato un incendio domestico. Il proprietario di un computer ha raccontato di essere stato allertato dal suo animale, che miagolava in modo anomalo e continuo, spingendolo a controllare cosa stesse accadendo. Il PC in fiamme e l’intervento tempestivo. Rientrato nella stanza, l’uomo ha scoperto che il suo computer stava emettendo fumo e un forte odore di plastica bruciata. La causa era un grave malfunzionamento della scheda grafica, il cui connettore di alimentazione si era sciolto.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Gatto eroe salva il proprietario mentre il PC inizia a bruciare a causa del surriscaldamento Notizie correlate Ritrovato un gatto in zona Naiadi, l'appello per cercare il proprietarioUn nostro lettore segnala il ritrovamento di un gatto lungo la strada parco nella zona nord di Pescara, nei pressi delle piscine Le Naiadi. Esplosione della batteria al litio salva la vita del proprietario e allontana il canequesto riassunto descrive un incidente verificatosi a cascavel, nel paraná, coinvolgente un tecnico e due cani di grossa taglia.