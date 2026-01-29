Gisele Bündchen ha festeggiato il primo compleanno del figlio più piccolo insieme al marito Joaquim Valente, 38 anni, istruttore di Brazilian jiu?jitsu (la famiglia di lei lo odia). L’ex top model scrive su Instagram: “Non riesco a credere che sia già passato più di un anno da quando sei arrivato a benedire le nostre vite. Grazie, Dio, per così tanto”. Ma guarda quel volpino di Luca Guadagnino: a Parigi per le sfilate, é riuscito in una “impresa” che tutti gli iviadiano. Lo testimonia un video rubato, diventato virale in pochi secondi, quanto basta per accendere l’immaginazione collettiva: si vede il regista con Connor Storrie, testimonial di Saint Laurent, che parlano fitto all’ingresso di un ristorante, poi si siedono insieme per un aperitivo all’ Hotel Costes seguito da una cena tête-à-tête. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, De Rensis sbrocca in tv: "In caciara la butta lei!"

Approfondimenti su Garlasco De Rensis

Il caso di Garlasco, legato alla tragica scomparsa di Chiara Poggi, rimane uno dei più complessi e discussi nella cronaca italiana.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Garlasco De Rensis

Garlasco, Antonio De Rensis diffida un tg nazionale che ha accusato Alberto Stasi di pedopornografiaAntonio De Rensis furioso contro un tg nazionale che ha parlato di pedopornografia in merito ad Alberto Stasi e il delitto di Garlasco: cosa ha detto ... virgilio.it

Delitto di Garlasco: Il pericolo che condivido, De Rensis parla di SempioUn'analisi dell'avvocato De Rensis sul delitto di Garlasco e la posizione di Andrea Sempio in merito al pc di Chiara Poggi e di Stasi. newsmondo.it

Antonio De Rensis furioso contro un tg nazionale che ha parlato di pedopornografia in merito ad Alberto Stasi e il delitto di Garlasco: la reazione - facebook.com facebook