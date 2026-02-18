Fuori dal Coro Torino il punto di partenza | vergogna antagonista su Rete 4

Andrea De Marchi ha denunciato su Rete 4 come la sinistra che manifesta per Askatasuna, spesso insieme ai giovani dei centri sociali, mostri una totale mancanza di rispetto verso le forze dell’ordine aggredite e ferite durante gli scontri. La manifestazione, avvenuta a Torino, ha visto gruppi di antagonisti che si sono scontrati con la polizia, causando danni e tensioni. De Marchi ha sottolineato che questa scena evidenzia una difficoltà a distinguere tra protesta legittima e violenza gratuita. Un episodio che ha acceso nuove polemiche sulla gestione delle piazze pubbliche in città.

Altro che "antagonista". La sinistra che scende in piazza per Askatasuna, sfila gomito a gomito con i ragazzi dei centri sociali, guarda con sufficienza ai poliziotti aggrediti, feriti, presi a martellate in testa, dovrebbe ascoltare con attenzione quanto spiega davanti alle telecamere, senza timore alcuno, tale Andrea De Marchi. Chi? Chiederà lecitamente qualcuno. Semplice: un dirigente nazionale CARC, i Comitati di appoggio alla resistenza per il comunismo. Sigla assai attiva quando c'è da scendere in strada. Intervistato da una inviata di Mario Giordano a Fuori dal coro, su Rete 4, l'esponente rosso riflette su quanto accaduto a Torino e a Milano ed espone il suo manifesto politico: «Bisogna organizzarsi per prendere noi in mano questo Paese con ogni mezzo necessario e possibile e renderlo ingovernabile! Torino è un punto di partenza per una nuova lotta, per nuovi obiettivi più avanzati.