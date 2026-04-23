Fucile di precisione carico nell' armadio e droga nella casa abbandonata | la scoperta a Carbonara e Ceglie

I carabinieri hanno trovato un fucile di precisione con munizioni nascosto in un armadio e sostanze illegali in una casa abbandonata nei quartieri di Carbonara e Ceglie del Campo. Nei giorni scorsi, sono stati intensificati i controlli nelle zone per contrastare lo spaccio di droga e la detenzione di armi. Le operazioni hanno portato al ritrovamento di materiali illegali e di un’arma da fuoco.

Un fucile con munizioni nascosto in casa e altro materiale illegale. È quanto scoperto dai carabinieri nei quartieri di Carbonara e Ceglie del Campo, dove nei giorni scorsi sono stati intensificati i controlli contro spaccio e detenzione di armi. Nel corso dell’operazione, i militari hanno.🔗 Leggi su Baritoday.it

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