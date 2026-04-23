Frosinone-Carrarese sabato 25 aprile 2026 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali convocati quote pronostici

Sabato 25 aprile 2026 alle ore 15:00 si giocherà la sfida tra Frosinone e Carrarese. Sono state ufficializzate le formazioni e i convocati di entrambe le squadre, mentre le quote e i pronostici sono già disponibili. Il Frosinone si trova in una posizione di pressione, poiché deve mantenere il passo in vista della corsa alla promozione, con Venezia e Monza che continuano a non rallentare.

Il Frosinone non può mollare un centimetro nella lotta per la promozione, dato che Venezia e Monza non accennano a rallentare. I ciociari ospitano la Carrarese nel prossimo turno di serie B e vanno a caccia del tredicesimo risultato utile consecutivo, oltre che del quinto successo nelle ultime 6 gare. La squadra di mister Paolo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Frosinone-Carrarese (sabato 25 aprile 2026 ore 15:00): formazioni ufficiali, convocati, quote, pronostici Notizie correlate Frosinone-Carrarese (sabato 25 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiIl Frosinone non può mollare un centimetro nella lotta per la promozione, dato che Venezia e Monza non accennano a rallentare. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: FROSINONE – CARRARESE, ARIBITRA IL SIGNOR ANTONIO RAPUANO; Frosinone-Carrarese 25 aprile 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche; quote Frosinone Carrarese: il pronostico sui ciociari; Pronostico Frosinone-Carrarese analisi, quote e consigli. Frosinone-Carrarese: diretta live e risultato in tempo realeDiretta di Frosinone-Carrarese di Sabato 25 aprile 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B ... calciomagazine.net Diretta Frosinone Carrarese | Streaming video tv: sfida tra gialloazzurri (Serie B, 25 aprile 2026)Serie B, Diretta Frosinone Carrarese, streaming video tv: la squadra di Alvini deve resistere al Monza per la lotta promozione (25 aprile 2026) ... ilsussidiario.net FROSINONE CARRARESE - facebook.com facebook