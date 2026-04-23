Frosinone-Carrarese sabato 25 aprile 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Sabato 25 aprile 2026 alle ore 15:00 si svolgerà la partita tra Frosinone e Carrarese. Il Frosinone si trova in una posizione impegnativa nella corsa alla promozione e deve conquistare punti per mantenere il passo con Venezia e Monza, che continuano a ottenere risultati positivi. Le formazioni sono state annunciate e le quote sui bookmaker sono state pubblicate, con alcuni pronostici già circolanti tra gli scommettitori.

Il Frosinone non può mollare un centimetro nella lotta per la promozione, dato che Venezia e Monza non accennano a rallentare. I ciociari ospitano la Carrarese nel prossimo turno di serie B e vanno a caccia del tredicesimo risultato utile consecutivo, oltre che del quinto successo nelle ultime 6 gare. La squadra di mister Paolo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Frosinone-Carrarese (sabato 25 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Modena-Frosinone (sabato 18 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiIl Frosinone conoscerà già il risultato di Sampdoria-Monza che è importante perché al momento ciociari e brianzoli hanno gli stessi punti in... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: FROSINONE – CARRARESE, ARIBITRA IL SIGNOR ANTONIO RAPUANO; quote Frosinone Carrarese: il pronostico sui ciociari; Pronostico Frosinone-Carrarese analisi, quote e consigli; Serie B, il Venezia cerca lo sprint per la A. Monza e Frosinone in casa, il Palermo sul campo della Reggiana. Carrarese, Calabro: Frosinone squadra di altissimo livelloDi seguito la conferenza stampa di Mister Antonio Calabro alla vigilia della sfida tra Frosinone e Carrarese,. tuttob.com Pronostici Serie B 25 aprile ore 15:00: margine di errore ridotto per Frosinone e PalermoSerie B, il piatto forte del sabato pomeriggio è il match dello Stirpe tra Frosinone e Carrarese. Si gioca tanto anche il Palermo. ilveggente.it Aggiornamento biglietteria Frosinone-Carrarese: il dato aggiornato - facebook.com facebook