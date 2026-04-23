Free Dc resistenza nonviolenta contro l’autocrazia

Un gruppo chiamato Free Dc organizza sessioni di formazione sulla resistenza nonviolenta contro le manovre di consolidamento del potere e le forme di autocratia. Un insegnante, un reverendo, ha affermato che il potere è detenuto sia da loro che da chi si oppone, sottolineando l’importanza di strumenti di resistenza pacifica. Questi incontri si rivolgono a persone interessate a conoscere metodi di opposizione non armata alle derive autoritarie.

America oggi Una giornata di "addestramento" con gli attivisti: «Dobbiamo organizzare il movimento, non aspettare l’intervento del Congresso» America oggi Una giornata di "addestramento" con gli attivisti: «Dobbiamo organizzare il movimento, non aspettare l’intervento del Congresso» Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. «Loro hanno il potere, ma anche noi». È questa osservazione del reverendo Scott Bostic, fra gli insegnanti dei training di Free Dc, che potrebbe riassumere il senso dell’“addestramento” offerto ai cittadini di Washington e dintorni che vogliono partecipare alla resistenza nonviolenta contro lo scivolamento nell’autoritarismo degli Usa.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Free Dc, resistenza nonviolenta contro l’autocrazia Notizie correlate Leggi anche: Ministro Giuli contro la Russia: ‘autocrazia non esprime artisti liberi’ Leggi anche: DiMartedì, il delirio di Giuseppe Conte contro Meloni: "Neppure in un'autocrazia" Una raccolta di contenuti Si parla di: Guerra unica ratio: Trump e la zombizzazione della politica; Il referendum democratico vince in Virginia.