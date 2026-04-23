Due giovani del 2006 si affronteranno nel prossimo incontro di ciclismo, con pochi mesi di differenza di età. Paul Seixas, che a settembre compirà 20 anni, e Mark Lorenzo Finn, previsto per dicembre, sono entrambi ancora alla fase di sviluppo della loro carriera. La loro sfida si inserisce in un contesto di competizioni giovanili, dove si misurano con altri ragazzi della stessa generazione.

Sono entrambi due ragazzi del 2006, che compiranno 20 anni tra qualche mese: Paul Seixas a settembre, Mark Lorenzo Finn a dicembre. Sono due ragazzi di talento, che nelle categorie giovanili si sono affrontati a più riprese. Il cugino ha vinto il Tour de l'Avvenire, il nostro il titolo mondiale degli under 23 (ha vinto anche quello juniores, ndc). Quest'anno, però, hanno scelto due strade diverse: il cugino è passato di categoria, accettando la sfida con i pesi massimi; il nostro ha scelto di restare ancora un anno nell'incubatrice degli under 23, anche se fino a ieri mattina era al Tour of the Alps, a battagliare con Giulio Pellizzari e Tom Pidcock.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Freccia-Vallone al "baby" Seixas

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