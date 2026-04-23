All’interno del partito, si è verificata una divisione tra i membri riguardo alla posizione assunta dal coordinatore regionale. Alcuni esponenti hanno criticato pubblicamente la sua decisione di smentire una candidatura di cui aveva fatto parte, chiedendo che si dimetta. La discussione si concentra sulla coerenza e sulla responsabilità del coordinatore nel ruolo politico, generando un confronto acceso tra le diverse fazioni interne.

"È incomprensibile e inaccettabile la presa di distanza pubblica da parte del coordinatore Stefano Paolini, che ha smentito a mezzo stampa una candidatura che egli stesso aveva contribuito a condividere e a rappresentare nelle sedi politiche competenti". Con queste parole cinque membri del direttivo locale di Fratelli d’Italia mostrano la dolorosa frattura interna al partito, arrivando a chiedere a Paolini "un passo indietro immediato, nell’interesse del partito e della credibilità del centrodestra a Riccione". A formare il documento sono Alessio Napoleone, Romina Biasi, Adriano Colombo, Marco Corbelli e Riccardo Amati. La presa di posizione...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fratelli d’Italia si spacca su Mignani: "Paolini sbaglia, ora si dimetta"

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