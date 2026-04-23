Formula 1 legami finanziari tra squadre rivali Brown | Integrità competizione a rischio

In un recente intervento, il responsabile di un team di Formula 1 ha evidenziato la presenza di legami finanziari tra squadre rivali nel campionato. Ha dichiarato che tali rapporti compromettono l'integrità della competizione, suscitando preoccupazioni sulla trasparenza e sulla correttezza del livello competitivo. La questione riguarda le connessioni economiche tra le varie squadre e il loro possibile impatto sulla regolarità delle gare.

(Adnkronos) – Terremoto in Formula 1. Il capo del team britannico McLaren, l'imprenditore americano Zak Brown, ha denunciato i legami finanziari tra squadre rivali, affermando che questi minano "l'integrità del motorsport". Durante un incontro con la stampa, inclusa l'Afp, presso la sede della McLaren F1 nel sud di Londra, Brown non ha esplicitamente preso di mira il team franco-britannico Alpine, che secondo alcune indiscrezioni sarebbe in trattative con la Mercedes per la vendita di un quarto del suo capitale. "Tutti gli 11 team di F1 dovrebbero essere il più indipendenti possibile, perché credo che ci sia un alto rischio...🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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