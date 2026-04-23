Forbidden fruit spoiler 23 aprile 2026 | Leyla vuole tornare a Smirne poi scopre che Yildiz…

Oggi, giovedì 23 aprile 2026, viene trasmesso un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15. La puntata vede Leyla decidere di tornare a Smirne, ma successivamente scopre qualcosa riguardo a Yildiz. La trama si sviluppa con i personaggi che affrontano nuove situazioni e rivelazioni, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori. Il programma è seguito da un pubblico interessato agli sviluppi delle storie dei protagonisti.

Va in onda oggi, giovedì 23 aprile 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che per Leyla non è un momento affatto semplice, ha dovuto rinunciare a Kaya ed è stata anche accusata ingiustamente da Ender. A disagio per la situazione che si è creata la ragazza penserà di tornare a Smirne per iniziare una nuova vita, però farà una scoperta che la turberà non poco. Ascoltando di nascosto una telefonata Leyla scoprirà che sono stati Emir e Yildiz a diffondere quelle bugie su di lei che l'hanno fatta soffrire, lei si fidava di entrambi ed è per questo che apparirà molto delusa.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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