Forbidden fruit spoiler 20 aprile 2026 | Yildiz gelosa di Leyla chiede aiuto a Ender lei la aiuta ma…

Oggi, lunedì 20 aprile 2026, viene trasmesso un nuovo episodio di Forbidden Fruit su Canale 5 alle 14.15. La trama si concentra sui sentimenti di Yildiz, che si mostra gelosa di Leyla e decide di chiedere aiuto a Ender. Ender interviene per assisterla, ma la situazione prende una piega inattesa. Molti spettatori sono ansiosi di scoprire come si svilupperanno gli eventi e quali conseguenze avranno per i personaggi coinvolti.

Va in onda oggi, lunedì 20 aprile 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Yildiz è caduta nella trappola di Ender e Sahika e si è ingelosita di Leyla. La moglie di Halit teme che Leyla stia provando a portarle via suo marito, in preda alla preoccupazione deciderà di rivolgersi ad Ender. Le due erano diventate amiche di recente ma non si conoscono bene ed è per questo che Yildiz ha iniziato a dubitare di lei con facilità. Ender deciderà di aiutare Yildiz a tenere Leyla alla larga da Halit per impedirle di cercare di sedurlo. Penserà infatti ad un piano che allontanerà per sempre la ragazza, ma chiederà alla moglie di Argun qualcosa in cambio.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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