In una scena delle nuove puntate di Forbidden Fruit, Ender confida a Caner di aver scoperto che Nadir, uno dei personaggi principali, ha una donna nella sua vita. La donna è memorizzata sotto il nome di Z nel cellulare di Nadir, ma il suo identità reale non viene rivelata. La scoperta apre uno spiraglio sul passato e sui segreti di Nadir, creando nuove tensioni tra i personaggi coinvolti.

Chi è la donna misteriosa che Nadir in Forbidden Fruit ha salvato con la lettera Z? Nelle nuove puntate, Ender rivela a Caner di aver scoperto che c’è una donna nella vita dell’acerrimo nemico di Halit e che è memorizzata come Z nella sua rubrica telefonica. Pertanto, la moglie di Kaya chiede al fratello di indagare per scoprire di chi si tratti. Nel frattempo, Nadir continua con le sue manipolazioni, per cercare di vendicarsi contro Halit e ridurlo al lastrico. Ma vediamo insieme cosa sta tramando. Anticipazioni Forbidden Fruit, chi è la donna misteriosa nella vita di Nadir. Abbiamo visto Nadir tornare a Istanbul tramite l’alleanza con Sahika, avviata per mettere Halit con le spalle al muro.🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - Forbidden Fruit, Nadir: chi è la donna che ha salvato come Z sul cellulare

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