Nella prossima puntata di Forbidden Fruit, in onda il 7 aprile, Ender scopre che Nadir e Yigit si conoscono. La serie turca continuerà a seguire le vicende dei personaggi principali, con nuovi sviluppi nella trama. La puntata anticipa confronti tra i personaggi e rivelazioni che influenzeranno le dinamiche tra loro. La programmazione si inserisce nel consueto palinsesto della serie, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori.

Tutto quello che succederà nella nuova puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda tutti i giorni nel primo pomeriggio di Canale 5 Nell'appuntamento di martedì 7 aprile di Forbidden Fruit al centro degli eventi ci sarà Nadir, il nemico di Halit: prima perché Ender si accorgerà che tra lui e Yogit c'è qualcosa, poi quando Sahika proverà a trovare un accordo con lui. Ma non solo, perché la coppia Yigit-Lila sarà di nuovo protagonista di un altro litigio, a dimostrazione che la storia tra i due ragazzi non si è certo esaurita. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nel prossimo episodio della serie, in onda alle 14.10 su Canale 5. Dov'eravamo rimasti La notizia del matrimonio tra Ender e Kaya ha . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Forbidden Fruit, anticipazioni 7 aprile: Ender scopre che Nadir e Yigit si conoscono

Forbidden Fruit, anticipazioni dal 29 marzo al 4 aprile 2026: Halit si allea con ?ahika per contrastare Ender e Nadir© US MediasetUn’alleanza inaspettata movimenta le prossime puntate di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit, anticipazioni dal 5 all’11 aprile 2026: Ender e Kaya cedono alla richiesta di Yi?it e si sposano© Fox TurchiaFiori d’arancio in arrivo nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, anche se l’atmosfera sarà tutt’altro che romantica.

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Forbidden Fruit Anticipazioni 7 aprile 2026: Leyla dà a Kaya una notizia sconcertante. Ecco quale...Le Anticipazioni della Puntata di Forbidden Fruit in onda il 7 aprile 2026 su Canale 5 rivelano che Leyla ha preso una drastica decisione, e ora la comunica a ... comingsoon.it

Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, la notizia del matrimonio tra Kaya ed Ender sconvolge ogni equilibrio. La più colpita è Sahika, che reagisce con rabbia e frustrazione, mentre Leyla è devastata all’idea di perdere Kaya. Ender, però, non sembra int facebook