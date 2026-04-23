Forbidden Fruit il ‘non finale’ della terza stagione

Su Canale 5 sta per concludersi la terza stagione di Forbidden Fruit, la serie tv che ha appassionato il pubblico con le sue trame complesse. La fine della stagione si avvicina, lasciando in sospeso alcuni punti narrativi. La produzione ha annunciato che l’ultimo episodio sarà trasmesso nelle prossime settimane, portando a termine gli eventi che hanno coinvolto i personaggi principali. La stagione si presenta come un capitolo finale, anche se alcuni aspetti sono stati lasciati aperti.

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